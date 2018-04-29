五色梅种子应该如何种植？三大养殖管理方法也教给你！

黔农网 2018-04-29

五色梅别称马缨丹、山大丹、大红绣球、珊瑚球等，为马鞭草科马樱丹属常绿灌木，一丛花序之中常会有多色的变化，所以别名也称为五色梅、五彩花等，同时枝叶含有特别的刺激气味，所以也有臭草、臭金凤等别名，下面我们就一起来看一看五色梅种子怎么种吧!

种子收集

五色梅的果为圆球形浆果，熟时紫黑色，通常在果熟后采摘堆沤，浸水搓洗去果肉，即获种子。注意五色梅的种子忌失水，可于秋季采取随采随播，或混沙贮藏，春季再播种。

播种方法

五色梅播种可在秋末于高湿、温中盆播，也可春播，在华南地区播种苗可用来栽植花坛，当年9月即可见花。果熟后采摘堆沤，浸水搓洗去果肉，即获种子。种子忌失水，可于秋季采取随采随播，或混沙贮藏，春季再播种。播后发芽阶段气温应保持在20℃以上。发芽率约为60%，南方播种苗当年秋季可开花。

养殖管理

1、肥水：盆栽用土以疏松肥沃的沙质壤土为宜，要求不严格，生长期每隔10天施一次腐熟液肥，同时结合浇水，每隔10天喷施两次3%的尿素，可使叶片变厚、增绿。种植时施入有机肥作基肥，初期浇水以促进生长，待成活生长旺盛，即可减少灌水，露地栽培将蔓性枝条埋入土壤，可逐步扩展成一大丛。

2、阳光：五色梅喜阳光充足的环境，生长季节可放在室外向阳处养护，即使盛夏也不必遮光，但要求通风良好。若光照不足会造成植株徒长，茎枝又细又长，且开花稀少，严重影响观赏。

3、修剪：五色梅生长较快，栽培中应及时剪除影响造型的枝叶，以保持树形的美观，每次花后将过长的嫩枝剪短，秋末冬初入房前对植株进行一次重剪，把当年生枝条都适当剪短。冬季移置室内向阳处，若能维持15℃以上的室温，植株可正常生长、开花，应适当浇水、施肥和修剪。若保持不了这么高的温度，节制浇水，停止施肥，使植株休眠，8℃以上即可安全越冬。每年春季翻盆一次，并对植株再进行修剪整形，剪去枯枝、弱枝以及其他影响树形的枝条。