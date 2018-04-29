家庭怎么种植长寿菊？注意这五点让你养出茂密花朵！

菊花是大家都喜爱的花，种类繁多花色艳丽。长寿菊十分美丽常常用来布置花坛、花境以及岩石园等。长寿菊盆景的栽培也日益受到大家的欢迎。长寿菊是一种生命力特别强的观赏植物，是一种既能观叶也能观花低矮丛生植物，平时可以制成盆栽在室内养殖。长寿菊花的养殖方法是什么？现在就为大家介绍一下，家庭养殖盆栽长寿菊花的方法。

家庭养殖长寿菊花的方法：

1、长寿菊花养殖的土壤选择

长寿菊花不能使用粘重的土壤培养，否则就会导致生长不良，烂根落叶，严重时造成植株死亡。盆土应用腐叶土4份 、园土4份、河沙2份，另加少量骨粉混合配制。这种培养土疏松肥沃、排水性能好，呈微酸性反应，有利根系发育 。

2、长寿菊花养殖的浇水方法

长寿菊花与其他多肉花卉一样，体内含有较多水分，抗旱能力较强，故不需要大量浇水。生长期间只要每隔2～3天浇 一次透水，保持盆土略湿润即可。冬季温度低时更要控制浇水。若浇水过多，排水不畅，盆土过湿，易导致根系腐烂。

长寿花虽较为耐旱，但在生长季节也不能缺水，平时可每隔3～5天浇水1次。营养生长阶段，一定要保持土壤湿润，适时适量浇水。夏季，长寿花在高温酷热、阳光强烈、蒸发量大、空气干燥的环境中时，可每天傍晚浇水1次。冬季寒冷，长寿花进入休眠期，就应控制浇水，甚至短时间内不浇水。

3、长寿菊花养殖的光照要求

长寿菊喜欢阳光充足，家庭培养一年四季都应放在有直接阳光照射的地方。北方炎夏季节，光照强度大，易使叶色发黄，因此中午前后宜适当遮荫，或放室内半荫处，但要注意通风降温。莳养长寿花，若长期光线不足，不仅枝条细长，叶片薄而小，影响株形美观，而且开花数量减少，花色也不鲜艳，还会引起叶片大批脱落，丧失观赏价值。

4、长寿菊花养殖的温度要求

长寿菊花生长最适宜的温度为20～25℃。超过30℃或低于10℃，就很明显地停止生长，进入休眠或半休眠状态。到了冬季，如果气温低于10℃，要移入温室内越冬。有条件的，可把室内温度白天控制在16～20℃，夜间控制在10～15℃，这样，长寿花在元旦节和春节就能开花。也可以将长寿花移入屋内，用塑料袋将其包裹，注意留通气孔。

冬季室温不能低于12℃，以白天15～18℃，夜间10℃以上为好。如温度低至6～8℃则叶片发红，开花期推迟。

5、长寿菊花养殖的花期调控

1)环境温度应维持在12℃以上，温度过低叶片的边缘会发红、开花推迟。

2)长寿菊花是一种短日照花卉，在温度为20℃、日照为8小时的环境中花芽才能分化。当花芽形成后，再按植物开花对光照的需求，夏季每天上午10点前和下午4点后，让其接受散射光照，中午这段时间避开强阳光照射，用遮阳网遮去40%的光照，晚上尽量放在日光灯下，这样夏季也能继续开花。生长期除盛夏要遮阴外，还需保持60%的透光率，其他季节给予充足的光照。

3)长寿花为短日照植物，对光周期反应比较敏感。花期可利用短日照来处理。生长发育好的植株，给予短日照(每天光照8～9小时)处理3～4周即可出现花蕾开花。长寿花通过摘心促其多发分枝使其不仅株型好看开花也多。

6、长寿菊花养殖的修剪

1)当菊花植株长至10多厘米高时，即开始摘心。摘心时只留植株基部4～5片叶，上部叶片全部摘除。待长出5～6片新叶时，再将心摘去，使植株保留4～7个主枝，以后长出的枝、芽要及时摘除。摘心能使植株发生分枝，有效控制植株高度和株型。最后一次摘心时，要对菊花植株进行定型修剪，去掉过多枝、过旺及过弱枝，保留3～5个枝即可。9月现蕾时，要摘去植株下端的花蕾，每个分枝上只留顶端一个花蕾。

2)盆栽菊花的空间分布和冠形是直接影响菊花观赏性的。菊花生长期整形修剪非常重要。盆栽菊花可根据需要做成扇形冠、伞形冠、半圆形冠、三角冠等。

7、长寿菊花养殖的盆土更换

先给需求换盆的花卉浇些淡薄的肥水。把所用的花盆、基肥、培养土壤等连续预备好。在换盆时，左手扶盆土。右手托盆底把彩叶草花盆翻垃来在土板或台阶上轻磕花盆盆沿，并依据状况改换首磕击方位，这样就能把土坨从花施巾取出。往预备好的菊花种苗花盆里放，薄层培养土壤，再放少数基肥。用一些培养土壤把基肥盖住后将休整好的的土坨放到花盆里扶正，填上培养土壤。在填培养土壤时把其加到比土坨外表而略高处为宜然后给刚换好盆的花卉浇一次透水。

8、长寿菊花养殖的繁殖

在家庭中一般用扦插繁殖方法，长寿花发根力强，扦插繁殖极易成活。时间宜在春季的3～5月，夏末秋初的8～9月，若有温室，全年均可进行。可用适当的木箱作为扦插苗床，使用前严格进行清洗消毒。基质可用珍珠岩、蛭石和泥炭等，装入苗床备用。选取稍成熟的肉质茎，剪取5～6厘米长，插于苗床中，浇水后用薄膜覆盖，保持15～20℃，15～18天生根，一个月后可移栽。也能选择单独的叶子进行繁殖，需较长的时间。

长寿菊的养护要点：

1、适宜生长的温度

长寿菊适宜的生长温度为15℃至25℃。温度过高过低都会导致长寿菊处于休眠状态。因此注意夏季避免暴晒，冬季避免温度过低。

2、适宜的光照时间

长寿菊这种植物喜欢温暖环境与充足的阳光，平时养殖这种植物时可以在把它放在温暖的室内，并且保证让它能见到充足的阳光，这样才能保证长寿菊的花期，如果长时间不见阳光，长寿菊就不会开化，严重时叶片还会脱落。

3、适宜的生长水分

想养好长寿菊水分与肥料的供给也特别重要，它是一种喜肥喜水的植物，平时应该每三天浇水一次，浇足浇透，但是不能出现积水，水分过多，会导致烂根。不过进入冬天以后就要减少水分供给，不然在休眠期中，吸收大量水分，会让根部受伤。

4、适量的施肥

平时在生长旺季时，长寿菊可以每十天施肥一次，肥料应该选择稀薄的饼肥或者复合肥。

5、防治病虫害

首先要保持室内通风，使用一些杀虫杀菌剂来防治病虫害。