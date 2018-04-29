为什么有的人经常胃疼怕冷？可能是体内湿气过重造成的！

人民网-健康时报 2018-04-29

日前，40岁的孙先生吃过晚饭后，突然感到头无法后仰，颈椎部也钻心的疼痛，两手臂也感到酸疼，晚上睡觉开空调后还总感觉一阵阵胃疼，睡觉前甚至出现了呕吐症状，于是他立即关掉空调，顿时感觉舒服不少。之后，孙先生来到第一医院中医科检查，检查后医生告诉他，这是因为他的体内湿气过重。

据南京第一医院赵医生介绍，体内湿气重会严重危害身体健康。现代人肉类食用较多，吃的食物里有污染，运动量少，加上前一段时间连续阴雨连绵，造成身体阴盛阳虚，湿邪内郁。

那么如何祛除湿邪呢?

一要喝薏米红小豆粥。薏米，赵主任表示，在中药里称“薏苡仁”，《神农本草经》将其列为上品，它可以治湿痹，利肠胃，消水肿，健脾益胃，久服轻身益气。

二要运动排汗。 每天坚持适量的运动，对身体是非常有益的。运动可以缓解压力、活络身体器官运作，加速湿气排出体外。

三要适量、均衡饮食，平时饮食要少盐，清淡适量，帮助肾排水，另外要戒烟戒酒。

四是日常生活最好减少暴露在潮湿环境中，不要直接睡地板，空气中水分会下降且地板湿气重，容易入侵体内造成四肢酸痛，最好睡在与地板有一定距离的床上，潮湿下雨天减少外出，不要穿潮湿未干的衣服。

自测是否体内湿气过重

湿气重的人会出现四肢困倦、头重乏力，胸闷不舒、大便黏腻等表现。因此，辨识“湿邪”的第一个方法就是自我感觉。比如即使您睡眠时间很充分了，但起床后还总觉得很困卷、乏力、觉得头沉、打不起精神，或是觉得身上有东西在裹着，懒得动弹，那么，就要怀疑身体里是不是有湿气了。中医里讲“湿重如裹”，就很准确的形容了湿气重的症状，这就好像穿着一件洗过没干的衣服一样，很不舒服。

第二个方法是观察大便。如果每次排大便都黏腻不爽快，冲马桶总冲不干净，总有一些黏在马桶壁上，那么也说明体内可能有湿。