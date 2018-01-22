了解汽车安全气囊工作原理，来看看我们行车安全的最后一道防线

说到安全气囊大家买车时候可能不会在意他的原理，以及所购买的车辆有几个安全气囊，下面我们就来具体介绍一下安全气囊的工作原理。

首先安全气囊是在收到碰撞才会打开的，自己手动是不可以打开的。

汽车安全气囊系统有三个部分组成：气体发生器、控制系统、气囊。

气体发生器：气体发生器是以足够快的速度产生足够体积的气体，供给气囊。也是气囊弹出的最主要的一环。

控制系统：用来判断汽车撞击力度以及严重程度，从而控制气囊是否需要弹出，如需要弹出会发送指令给气体发生器。

气囊：控制系统发出指令给气体发生器后产生的其他会导入到气囊，控制气体的压力和气囊所占据空间的位置和形状，并吸收碰撞动能，从而达到减少和减轻乘员伤亡的目的。

车发生碰撞后，安全气囊的触发，是由碰撞传感器与安全气囊控制电脑共同控制的。

现在我们的车上通常会有三个碰撞传感器，就是这三个传感器时刻检测着我们车辆的碰撞情况，来保证当遇到危险时气囊及时弹出。保证我们的生命安全。

气囊在发生碰撞后，碰撞传感器被触发，信号传到电脑，电脑发布指令来接通安全气囊引爆管电路，引爆管爆炸，使气体发生剂分解，大量氮气冲入气囊，使气囊膨胀，挡在碰撞后因惯性前冲的乘员头部，保护乘员免受颈椎折断的伤害。

由于爆炸冲击力较大，所以不建议我们在车内放一些坚硬的饰品，因为这些东西在安全气囊弹出 时很有可能成为致命的利器。

气囊的弹出是有特定条件的，一般下面这样的情况，气囊不会弹出。

1.以50km/h以下时速撞上停止的同级别车辆时，安全气囊可能不会启动;

2.以约30km时速正面撞上不会被撞断的电线杆、撞进卡车等车底时，安全气囊都可能不启动。

3.以20km以下时速撞击较厚混凝土墙壁、被侧面撞击、被从后面撞击、侧翻、翻转等情况下，汽车正面安全气囊一般都不会启动。

4.撞击的位置未满足弹出条件。