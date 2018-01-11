汽车换挡拨片怎么用?学会后分分钟点燃你的驾驶激情

现在越来越多的车型方向盘上都配备了换挡拨片，而那些性能车和运动类型车型换挡拨片基本都成为了标配，由此看来大家对于用车中的驾驶体验要求达到了更高的层次，下面我们就来说说换挡拨片如何使用。

我们先来了解一下换挡拨片。

方向盘换挡拨片是来自于F1赛车的技术，F1赛车不仅追求速度更是要求赛车手的技巧，所以就不可能使用自动变速器了。而换挡杆在F1赛车中换挡速度较慢，而且大家都知道F1赛车的座舱是非常狭小的，所以就改进成为了拨片换挡。这样大大提高了换挡速度并且节省了车内空间。而这一优点被运用到了现在的汽车技术上。

换挡拨片存在于手自一体车型当中，选择手动模式，然后将换挡杆推至“D”位，再通过拨片加减挡。这样可以充分体会到到手动模式由自己操控加速的快感，而且能做到手可以不离开方向盘，专心于驾驶，仔细体会到人车合一的驾驶乐趣。

换挡拨片虽说能给你带来极致的驾驶乐趣，不过换挡拨片相对手动挡来说还是有一定的劣势的。

换挡拨片最大的弱点就是无法跳挡，无论是升挡还是降挡，加减档只能通过拨片逐一升降。不像手动挡那样可以直接升降档。