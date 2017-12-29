喝酒多长时间后可以开车 老司机给你讲解!

酒驾是很多司机所认真考虑的问题，所谓喝酒不开车!可是逢年过节免不了吃吃喝喝，亲朋好友免不了聚会小酌。所以如何处理好喝酒和驾车之前的关系，避免酒驾的发生尤为重要。

首先要了解酒驾的标准是什么？

驾驶人员血液中的酒精含量大于或等于20mg/100ml，并小于20mg/100ml时被认定为酒后驾车。当酒精含量大于80mg/100ml时则被认定为醉酒驾车。

至于醉驾的说法，不要以为自己喝醉了才算醉驾，只要血液酒精含量大于80，就是，这时候可能很多感觉自己没有醉，但是已经达到了醉酒的标准了：4-5灌啤酒、2两白酒、四两红酒就可以了。酒驾的后果相当严重的。不止会受到罚款、扣分和暂扣驾照或者吊销驾照的处罚，而且对自己和他人的生命安全造成极大隐患。

喝酒多长时间以后可以开车？

人饮酒后5分钟即可在血液中发现酒精，2个多小时后酒精会被人体全部吸收。随着时间推移，酒精在体内会逐渐被吸收、分解，含量会逐渐降低。以饮酒量1斤(500克)来计算，一般白酒的酒精含量大概在200克，以每小时代谢10克计算，大概需要20个小时才能将1斤白酒完全代谢完。由于酒精在体内的代谢速度和个体、环境等因素有关，酒精一般消散时间为10-20小时。有时候夜里喝完酒睡一觉第二天感觉没事了，结果开车就被认定为酒驾。所以喝酒后10-20小时后再开车是比较科学的。如果头一天喝得比较多，建议第二天最好别开车，至少得歇24小时。

如何避免酒驾？

时刻记住酒驾国家给的惩罚.国家法律提供支援：国家提供酒后驾车相关限制管理法律条文，交通管理部门应借鉴国外方式对有酒驾记录人员实施强制安装防酒后驾驶系统。

喝酒后找人代驾。提供“酒后代驾”服务：餐饮娱乐场所为客人开设“酒后代驾”服务，或由政府开通“酒后代驾”服务专线。

避免侥幸心理：消除人们“少喝酒不影响开车”的认识误区，剖析酒精对驾车者的影响和危害，警示人们放弃侥幸心理。

喝完酒千万别开车。珍惜生命!